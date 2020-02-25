Манчестер Юнайтед нацелился на Одегаарда

Скауты «Манчестер Юнайтед» наблюдают за 21-летним датским атакующим полузащитником мадридского «Реала» Мартином Одегаардом, который в текущем сезоне защищает цвета «Сосьедада» на правах аренды.
Одегаард провел за «Сосьедад» 25 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 8 результативных передач.
Арендное соглашение Одегаарда с «Сосьедадом» рассчитано до лета 2020-го года.
Ориентировочная стоимость игрока составляет €50 миллионов.
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Источник — El Dario Vasco
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