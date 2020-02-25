Актобе — Черноморец — 1:0. Видео гола и обзор матча

Одесский «Черноморец» провел очередной поединок на учебно-тренировочном сборе в Турции. Украинский клуб со счетом 0:1 уступил казахстанскому «Актобе».
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Актобе» — «Черноморец» — 1:0
Гол: Самородов, 45
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Источник — ФК Черноморец
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