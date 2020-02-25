Ливерпуль может продать Салаха за €155 миллионов

Английский клуб готов расстаться со своим лидером, если получит достойное предложение

  • 25.02.2020 15:59
  • 1871 просмотр
  • 0 комментариев
Ливерпуль может продать Салаха за €155 миллионов
© ФК Ливерпуль. Мохамед Салах (в центре)

Английский «Ливерпуль» продаст своего лидера, 27-летнего египетского вингера Мохамеда Салаха, если получит предложение в размере €155 миллионов.

«Они не продадут Алиссона или ван Дейка ни при каких обстоятельствах. Но если им предложат €155 миллионов за Салаха, они заинтересуются», — заявил бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер.

В текущем сезоне Салах провел за «Ливерпуль» 36 матчей во всех турнирах, где забил 19 мячей и отдал 9 результативных передач.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Goal.com

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности