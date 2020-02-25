Ливерпуль может продать Салаха за €155 миллионов

Английский «Ливерпуль» продаст своего лидера, 27-летнего египетского вингера Мохамеда Салаха, если получит предложение в размере €155 миллионов.

«Они не продадут Алиссона или ван Дейка ни при каких обстоятельствах. Но если им предложат €155 миллионов за Салаха, они заинтересуются», — заявил бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер.

В текущем сезоне Салах провел за «Ливерпуль» 36 матчей во всех турнирах, где забил 19 мячей и отдал 9 результативных передач.