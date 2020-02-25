Гуцуляк мог перейти в Зарю вместо Десны

22-летний украинский футболист Алексей Гуцуляк, который в зимнее трансферное окно перешел из львовских «Карпат» в черниговскую «Десну», мог стать игроком другого украинского клуба.
Гуцуляк выбирал между «Десной» и луганской «Зарей». В итоге, Алексей сделал свой выбор в пользу «Десны».
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €300 тысяч.
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Источник — Фан-сайт ФК Заря
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