Реал следит за Холандом

Мадридский клуб может попытаться купить игрока будущим летом

  • 25.02.2020 14:53
  • 415 просмотров
  • 1 комментарий
Реал следит за Холандом
© ФК Боруссия Дортмунд. Эрлинг Холанд

Мадридский «Реал» внимательно следит за прогрессом 19-летнего норвежского форварда Эрлинга Холанда в «Боруссии» Дортмунд.

После перехода из «Зальцбурга» в минувшем январе Холанд провел за «Боруссию» 8 матчей во всех турнирах, где забил 12 мячей и отдал одну результативную передачу.

«Реал» может попытаться выкупить контракт Холанда будущим летом. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €60 миллионов.

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Источник — El Chiringuito

(3 голоса)

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Комментарии
    comentraktor
    online
      comentraktor, 25.02.2020 15:20
    0
    Будущим летом он будет стоить как пол Реала
    Ссылка
    comentraktor
    online
      comentraktor, 25.02.2020 15:20
    0
    Будущим летом он будет стоить как пол Реала
    Ссылка
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