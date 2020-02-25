Реал следит за Холандом

Мадридский «Реал» внимательно следит за прогрессом 19-летнего норвежского форварда Эрлинга Холанда в «Боруссии» Дортмунд.
После перехода из «Зальцбурга» в минувшем январе Холанд провел за «Боруссию» 8 матчей во всех турнирах, где забил 12 мячей и отдал одну результативную передачу.
«Реал» может попытаться выкупить контракт Холанда будущим летом. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €60 миллионов.
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Источник — El Chiringuito
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