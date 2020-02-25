ВИДЕО. Малиновский вспомнил свой гол в ворота Литвы

26-летний полузащитник «Аталанты» и сборной Украины по футболу Руслан Малиновский вспомнил один из двух своих голов в поединке отбора на Евро-2020 против Литвы (2:0).
Малиновский отличился на 29-й и 58-й минутах встречи.
«Евро-2020», — лаконично прокомментировал видео Малиновский в своем Instagram.
В активе Малиновского 27 матчей в составе сборной Украины, где он забил 5 мячей.
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Источник — Instagram
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