Андрей БОГДАНОВ: «С Костышиным работается очень комфортно и легко»

Украинский футболист высоко отозвался о наставнике «Колоса»

  • 25.02.2020 14:24
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Андрей БОГДАНОВ: «С Костышиным работается очень комфортно и легко»
© ФК Колос. Андрей Богданов

30-летний украинский полузащитник «Колоса» Андрей Богданов поделился мнением о главном тренере клуба Руслане Костышине.

— С кем из предыдущих своих тренеров могли бы сравнить Руслана Костышина?
— Каждый тренер индивидуален, у каждого свои «фишки». Не хочу сравнивать Руслана Владимировича с другими наставниками. Но скажу, что с ним работается очень комфортно и легко.

— Какие у него требования на поле к Андрею Богданову?
— Есть определенные требования и задачи, которые должны выполняться. Но пусть это останется на нашей «кухне».

— Не жалеете, что расстались с командой Александра Рябоконя?
— Это уже в прошлом. Сейчас я игрок «Колоса» и доволен тем, в какой команде. Что касается «Десны», то мы расстались по обоюдному согласию сторон.

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Источник — zbirna.com

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