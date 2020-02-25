Андрей БОГДАНОВ: «С Костышиным работается очень комфортно и легко»

30-летний украинский полузащитник «Колоса» Андрей Богданов поделился мнением о главном тренере клуба Руслане Костышине.

— С кем из предыдущих своих тренеров могли бы сравнить Руслана Костышина?

— Каждый тренер индивидуален, у каждого свои «фишки». Не хочу сравнивать Руслана Владимировича с другими наставниками. Но скажу, что с ним работается очень комфортно и легко.

— Какие у него требования на поле к Андрею Богданову?

— Есть определенные требования и задачи, которые должны выполняться. Но пусть это останется на нашей «кухне».

— Не жалеете, что расстались с командой Александра Рябоконя?

— Это уже в прошлом. Сейчас я игрок «Колоса» и доволен тем, в какой команде. Что касается «Десны», то мы расстались по обоюдному согласию сторон.