Роналду-младший завел себе страницу в Instagram и собрал уйму подписчиков

Криштиану Роналду-младший берет пример со своего отца. 9-летний парень завел страницу в Instagram.
Юный футболист «Ювентуса» выложил несколько постов и собрал уже более полумиллиона подписчиков.
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Источник — Instagram
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