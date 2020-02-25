В Великобритании детям советуют не бить по мячу головой на тренировках

Футбольные ассоциации Англии (FA), Шотландии и Северной Ирландии в понедельник объявили, что внедряют изменения, направленные на снижение рисков для здоровья спортсменов. Пока что это не общий запрет, а больше совет.

Исследование, финансируемое FA и PFA (Профессиональная футбольная ассоциация), показало, что профессиональные футболисты в три с половиной раза чаще умирают от нейродегенеративных заболеваний, чем остальные представители соответствующего возраста.

Причина повышенного риска точно не установлена, но вероятным фактором названа частая игра головой.

Согласно новым правилам, при тренировках детей в возрастых группах U-11 и ниже нужно отказаться от всех упражнения для отработки таикх ударов. Но в матчах это будет разрешено из-за небольшого количества таких действий, которые встречаются в подобных поединках.