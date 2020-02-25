Карим БЕНЗЕМА: «Мы обязаны выиграть Лигу чемпионов»

Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

««Сити» — отличная команда с отличным тренером. Ожидаю равный матч. Лига чемпионов очень много значит для нас. Дело не в том, что вы не выкладываетесь в других турнирах, но в этом соревновании есть что-то еще, хотя я не знаю что.

Цель «Реала» — попытаться взять трофей. Даже не попытаться, мы обязаны это сделать», - сказал Бензема.

Матч «Реал» - «Манчестер Сити» состоится 26 февраля в Мадриде и начнется в 22:00 по Киеву.

Напомним, что Бензема стал лучшим ассистентом в истории «Реала».