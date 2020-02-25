Даниэль РОМАНОВСКИЙ: «В следующем матче нам нужны 3 очка, назад пути нет»

Литовский хавбек «Олимпика» – о поражении от «Львова»

  • 25.02.2020 02:59
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Даниэль РОМАНОВСКИЙ: «В следующем матче нам нужны 3 очка, назад пути нет»
© ФК Олимпик Донецк. Даниэль Романовский

Полузащитник донецкого «Олимпика» Даниэль Романовский прокомментировал поражение от «Львова» (0:1) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

«Приятно дебютировать за клуб. Очень жаль, что команда проиграла. Нам ничего не остается, как принять это и двигаться дальше с высоко поднятой головой. В следующем матче нам нужны 3 очка, назад пути нет. 

Мы будем выходить на каждую игру с максимальной самоотдачей, чтобы реабилитироваться перед нашими болельщиками и перед самими собой. Мы разберем наши ошибки вместе с тренерами и проанализируем почему так получилось», - сказал Романовский.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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