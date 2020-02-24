Бенфика перед матчем с Шахтером прервала серию неудач

«Бенфика» в матче чемпионата Португалии обыграла середняка «Жил Висенте» и добыла минимальную победу 1:0 перед ответным поединком Лиги Европы с «Шахтером» в четверг.
«Орлы» выиграли впервые за 5 последних матчей. В чемпионате команда лидирует, опережая «Порту» на 1 пункт.
Команда примет «Шахтер» на своем поле после поражения 1:2 в первой встречи Лиги Европы.
Жил Висенте - Бенфика 0:1
Гол: Винисиус, 15
Бенфика: Влаходимос, Таварес, Диас, Ферро, Гримальдо, Вайгль, Самарис (Чикиньо, 90), Силва (Серви, 84), Пицци, Винисиус (Соуза, 79), Таарабт
Источник — Sport.ua
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