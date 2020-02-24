24 февраля прошел последний матч 23-го тура чемпионата Германии. «Айнтрахт» дома неожиданно уступил клубу «Унион Берлин» (1:2). Зрители в этом матче увидели два автогола.
Турнирную таблицу Бундеслиги возглавляют: «Бавария» (49 очков), «РБ Лейпциг» (48) «Боруссия» Д (45), «Боруссия» М и «Байер» (43), «Шальке» (36).
Бундеслига. 23-й тур
«Айнтрахт» – «Унион Берлин» – 1:2
Голы: Андерссон, 49 (0:1). Н'Дика, 67, в свои ворота (0:2). Хюбнер, 79, в свои ворота (1:2).
«Айнтрахт»: Трапп, Хасебе, Абраам, Хинтереггер, Чэндлер, Дурм (Андре Силва, 67), Н`Дика (Роде, 71), Кор, Костич, Камада, Гонсалу Пасьенсия.
«Унион»: Гикевич, Суботич, Фридрих, Хюбнер, Ленц, Гентнер (Премель, 77), Юнус Малли (Ингвартсен, 63), Андрих, Рюерсон, Андерссон, Бюльтер (Кроос, 90).
Предупреждения: Камада, 39. Рюерсон, 39. Хюбнер, 44. Юнус Малли, 50. Гонсалу Пасьенсия, 66. Андерссон, 82. Кор, 88.
Судья: Айтекин.
Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена».
Турнирная таблица Бундеслиги
Источник — Sport.ua
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