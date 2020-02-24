Виталий Буяльский о голе Ворскле: «Не отрицаю, мяч срезался»

В матче УПЛ «Динамо» - «Ворскла» хавбеку киевлян Виталию Буяльскому удалось забить гол ударом с фланга, однако многие считают это случайностью, так как мяч срезался с ноги игрока.

Буяльский подтвердил, что не бил по воротам.

«Не отрицаю, мяч срезался с ноги. Изначально я хотел сделать передачу низом на Русина, он как раз врывался. Но мяч подпрыгнул на кочке и...Как говорится, хороший пас зря не пропадет», - считает Буяльский.