Виталий Буяльский о голе Ворскле: «Не отрицаю, мяч срезался»

Красивый, но случайный гол

  • 24.02.2020 21:32
  • 1058 просмотров
  • 8 комментариев
Виталий Буяльский о голе Ворскле: «Не отрицаю, мяч срезался»
© fcdynamo.kiev.ua

В матче УПЛ «Динамо» - «Ворскла» хавбеку киевлян Виталию Буяльскому удалось забить гол ударом с фланга, однако многие считают это случайностью, так как мяч срезался с ноги игрока.

Буяльский подтвердил, что не бил по воротам.

«Не отрицаю, мяч срезался с ноги. Изначально я хотел сделать передачу низом на Русина, он как раз врывался. Но мяч подпрыгнул на кочке и...Как говорится, хороший пас зря не пропадет», - считает Буяльский.

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Источник — ПРОФУТБОЛ

(6 голосов)

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Комментарии
    Andy_P
    online
      Andy_P, 24.02.2020 22:46
    0
    ZAKARPATFAN, 24.02.2020 22:33
    Таким макаром Динамо тоже должно было проигрывать, ведь в первом голе мяч срезался, а во втором вратарь отбил мяч прямо на Вербича. И там и там повезло. Вот и Шахте тоже повезло, чтобы ни вам не нам.
    Да, молодой вратарь в Ворскле пока выглядит "слабым звеном", но, надеюсь, опыта поднаберется быстро. А в этом матче ему откровенно не повезло
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 24.02.2020 22:44
    0
    Zport., 24.02.2020 22:19
    И это говорит болельщик шахтера, которому тупо подарили три очка. Должны были проигрывать
    И это как то поменяет то факт что комментаторы дебилы?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 24.02.2020 22:33
    -2
    Zport., 24.02.2020 22:19
    И это говорит болельщик шахтера, которому тупо подарили три очка. Должны были проигрывать
    Таким макаром Динамо тоже должно было проигрывать, ведь в первом голе мяч срезался, а во втором вратарь отбил мяч прямо на Вербича. И там и там повезло. Вот и Шахте тоже повезло, чтобы ни вам не нам.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 24.02.2020 22:19
    -2
    UKRAINE FAN, 24.02.2020 22:06
    Комментаторы два дебила!
    И это говорит болельщик шахтера, которому тупо подарили три очка. Должны были проигрывать
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 24.02.2020 22:16
    -1
    Как всегда Динамо за счет левого гола выигрывает, а так Ворскла не заслужила поражение!
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 24.02.2020 22:06
    -3
    Комментаторы два дебила!
    Ссылка
    yuryan
    online
    yuryan, 24.02.2020 21:58
    +3
    За гол+!!! За чесність багато +++
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    ser_nat
      ser_nat, 24.02.2020 21:44
    +2
    Мастерство не пропьешь) Хотел передачу низом, сделал удар верхом)))
    Ссылка
    yuryan
    online
    yuryan, 24.02.2020 21:58
    +3
    За гол+!!! За чесність багато +++
    Ссылка
    ser_nat
      ser_nat, 24.02.2020 21:44
    +2
    Мастерство не пропьешь) Хотел передачу низом, сделал удар верхом)))
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 24.02.2020 22:46
    0
    ZAKARPATFAN, 24.02.2020 22:33
    Таким макаром Динамо тоже должно было проигрывать, ведь в первом голе мяч срезался, а во втором вратарь отбил мяч прямо на Вербича. И там и там повезло. Вот и Шахте тоже повезло, чтобы ни вам не нам.
    Да, молодой вратарь в Ворскле пока выглядит "слабым звеном", но, надеюсь, опыта поднаберется быстро. А в этом матче ему откровенно не повезло
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 24.02.2020 22:44
    0
    Zport., 24.02.2020 22:19
    И это говорит болельщик шахтера, которому тупо подарили три очка. Должны были проигрывать
    И это как то поменяет то факт что комментаторы дебилы?
    Ссылка
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