Дженнаро ГАТТУЗО: «Наполи не будет делать клетку, чтобы сдержать Месси»

Во вторник «Наполи» на своем поле примет «Барселону» в рамках первого матча плей-офф Лиги чемпионов, и тренер хозяев Дженнаро Гаттузо надеется, что его команда сыграет в интересный футбол.

«Я хочу увидеть команду, которая не боится и показывает интересный футбол. Нужно получать удовольствие от работы, а не бояться соперника. В последнее время, если исключить матч с «Ювентусом», мы на своем поле выглядим не лучшим образом, и хотелось бы порадовать наших фанов».

«Читал, что «Наполи» нужно на поле приготовить для Месси клетку, чтобы сдержать его. Но мы ничего такого делать не собираемся. Мы играем против «Барселоны», а не против Месси», - сказал Гаттузо.

Команда в последнем на этот момент домашнем матче проиграла «Лечче».