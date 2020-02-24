FAVBET презентує «Невідоме Динамо»

Документальний фільм «Невідоме Динамо» складається з двох серій

  • 24.02.2020 18:46
  • 2567 просмотров
  • 2 комментария
FAVBET презентує «Невідоме Динамо»
© ФК Динамо Киев

24 лютого о 19:00 на офіційному YouTube каналі ФК «Динамо Київ» відбудеться презентація документального фільму про життя головної команди біло-синіх «Невідоме Динамо».

Під час роботи над цим проектом знімальна група постійно була разом з командою: від установки на гру у роздягальні і до розбору польотів за результатами матчу. На допрем’єрному показі, який відбувся 18 лютого в Києві дехто з динамівців встигли переглянути скорочену версію фільму.

«11 балів з 10. Треба дивитися повністю. Зайде всім обов’язково», - сказав голкіпер «Динамо» Георгій Бущан після допрем’єрного показу.

«Робота дуже цікава, новаторська. Це дасть поштовх наступним проектам», - поділився враженням від фільму журналіст Ігор Циганик.

«Проект «Невідоме Динамо» - це можливість фанів та всіх, кому цікавий футбол зазирнути в середину роздягальні команди та багато інших закритих та інтимних місць. Як гравці налаштовуються на гру, а тренер мотивує команду, як проходять розбори матчів та відбуваються трансфери», - говорить керівник проекту Роман Бебех.

Виробництвом фільму займався відео-продакшн «SportarenaTV», а головним партнером стала міжнародна sport entertainment компанія FAVBET.

«Справжні вболівальники завжди з командою. І в горі, і в радості, і в чемпіонські сезоні, і у важкі часи. Ми робимо крок назустріч мільйонам фанатів «Динамо» в усьому світі: це найбільш відкритий і відвертий фільм про те, що відбувається в команді. Це не просто фільм, це скоріше щоденник про життя «Динамо», без цензури та секретів. Такого проекту в історії нашого клубу ще не було», - зазначив президент «Динамо» Ігор Суркіс.

Документальний фільм «Невідоме Динамо» складається з двох серій. Перша  з’явиться на офіційному ютуб-каналі «Динамо» 24 лютого о 19:00, а друга – 2 березня в той самий час.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    dd dent
      dd dent, 24.02.2020 19:42
    0
    Пора бы уже начать новую точку отсчета, дна уже достигли практически во всем, ждем.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 24.02.2020 19:35
    +1
    Надо смотреть обязательно
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 24.02.2020 19:35
    +1
    Надо смотреть обязательно
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 24.02.2020 19:42
    0
    Пора бы уже начать новую точку отсчета, дна уже достигли практически во всем, ждем.
    Ссылка
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