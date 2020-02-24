ВИДЕО. Тренер в Танзании дразнил фанов бывшей команды и снял штаны

Танзанийский тренер Мани Гамера эмоционально отпраздновал победу своих подопечных над бывшей командой, сняв перед болельщиками штаны и показав им непристойные жесты.
За такое празднование победы Гамера дисквалифицировали на 6 месяцев.
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Источник — Sport.ua
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