Виталий БАЛАШОВ: «Худшая игра в нашем исполнении при Висенте Гомесе»

Полузащитник донецкого «Олимпика» Виталий Балашов прокомментировал поражение от «Львова» (0:1) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.
«По горячим следам тяжело делать выводы. У нас будет теоретическое занятие, где мы разберем наши ошибки. Нужно признать, что, пожалуй, это была худшая игра в нашем исполнении при Висенте Гомесе. Мы не выполнили установку на матч, подвели тренерский штаб. Надеюсь, это станет хорошей встряской для нас, наставники укажут каждому на его ошибки, и подобный провал не повторится», - сказал Балашов.
Источник — ФК Олимпик Донецк
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