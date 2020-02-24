Виталий БАЛАШОВ: «Худшая игра в нашем исполнении при Висенте Гомесе»

Хавбек «Олимпика» – о поражении от «Львова»

  • 24.02.2020 18:08
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Виталий БАЛАШОВ: «Худшая игра в нашем исполнении при Висенте Гомесе»
© ФК Олимпик Донецк. Виталий Балашов

Полузащитник донецкого «Олимпика» Виталий Балашов прокомментировал поражение от «Львова» (0:1) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

«По горячим следам тяжело делать выводы. У нас будет теоретическое занятие, где мы разберем наши ошибки. Нужно признать, что, пожалуй, это была худшая игра в нашем исполнении при Висенте Гомесе. Мы не выполнили установку на матч, подвели тренерский штаб. Надеюсь, это станет хорошей встряской для нас, наставники укажут каждому на его ошибки, и подобный провал не повторится», - сказал Балашов.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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