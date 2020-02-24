ВИДЕО. Худобяк забил третий гол в чемпионате Кипра

В матче 21-го тура чемпионата Кипра «Этникос», за который выступают украинские футболисты Игорь Худобяк и Илья Марковский, дома разгромил «Анортосис» со счетом 5:0.

Худобяк отыграл весь матч и отметился голом, реализовав пенальти на 28 минуте. Марковский вышел на замену на 70-й минуте, результативными действиями не отличился.

Примечательно, что за «Анортосис» весь матч отыграл экс-защитник сборной Украины Евгений Селин.

Отметим, что для Худобяка это третий гол в 16 матчах чемпионата Кипра в нынешнем сезоне.

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