ЦСКА мог подписать Драговича

Московский ЦСКА мог подписать 28-летнего центрального защитника леверкузенского «Байера» Александара Драговича в зимнее трансферное окно.
ЦСКА был заинтересован в футболисте, но «Байер» заблокировал трансфер.
В текущем сезоне Драгович провел за «Байер» 15 матчей во всех турнирах. Ориентировочная стоимость игрока составляет €9 миллионов.
С 2013-го по 2016-й годы контракт Драговича принадлежал киевскому «Динамо».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Kicker
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.