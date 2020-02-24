Владимир ГОРИЛЫЙ: «Шахтер играл без огонька»

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Владимир Горилый поделился впечатлениями о матчах 19-го тура УПЛ.

— Луиш Каштру рисковал в игре с «Десной», выпуская, скажем так, экспериментальный состав?

— В глаза бросилось то, что «Шахтер» минуты до 70-й играл без огонька, медленно. Ну когда горняки включили скорости, с выходом на поле Тайсона, Марлоса и Исмаили, черниговцам стало очень тяжело. Хотя если бы не сэйв от Трубина в начале второго тайма, еще неизвестно, чем бы все закончилось. А что касается состава, то отрыв от соперников позволяет наставнику горняков экспериментировать. В скором времени «Шахтер» официально станет чемпионом.

— С помощью VAR был отменен гол «Десны». Каково ваше мнение относительно этой системы?

— Нам к ней еще нужно привыкать. У нас футбол и так не быстрый, а VAR еще больше его тормозит.

— «Динамо» не хватало слаженности в действиях?

— На мой взгляд, уровень многих нынешних футболистов команды, не соответствует уровню такого клуба, как «Динамо». «Бело-синие» неважно сыграли в обороне. Провалов в центральной зоне хватало. Киевляне победили, но не убедили.

— Соперничество за место в первой шестерке обострилось еще больше?

— Конечно, победа «Колоса» над «Александрией» спутала карты многим (улыбается). Несмотря на то, что подопечных Руслана Костышина ждут поединки с «Динамо» и «Шахтером», для них очень важным станет следующий матч — против «Карпат». Я все-таки поставлю на «Колос».