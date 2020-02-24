ТаТоТаке: Тяжелые победы Динамо и Шахтера, дебют VAR и судьба Зинченко

Первый тур УПЛ после зимнего перерыва подарил немало поводов разобраться, поспорить и даже сделать первые выводы. Сергей Болотников и Михаил Спиваковский это и сделали.

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03:05 - Первый гол УПЛ, который отменен с помощью VAR

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06:40 - Динамо сыграло как всегда - лажово

11:05 - Дуелунд может наконец стать хорошей десяткой в Динамо

12:56 - Заря не должна была обыгрывать Мариуполь

15:50 - Карпаты удивили приятно, Днепр-1 - наоборот

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