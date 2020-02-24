ТаТоТаке: Тяжелые победы Динамо и Шахтера, дебют VAR и судьба Зинченко

Первый тур УПЛ после зимнего перерыва подарил немало поводов разобраться, поспорить и даже сделать первые выводы. Сергей Болотников и Михаил Спиваковский это и сделали.
01:20 - Шахтер мог нарваться на обвинения в заговоре против Динамо
03:05 - Первый гол УПЛ, который отменен с помощью VAR
04:10 - Оцениваем ближайший резерв Шахтера
06:40 - Динамо сыграло как всегда - лажово
11:05 - Дуелунд может наконец стать хорошей десяткой в Динамо
12:56 - Заря не должна была обыгрывать Мариуполь
15:50 - Карпаты удивили приятно, Днепр-1 - наоборот
19:04 - Главная сенсация тура произошла в Александрии
20:30 - Висенте Гомесу не дают раскрыться в Олимпике
22:07 - Стоит ли Зинченко покидать Манчестер Сити
24:01 - Оцениваем трансфер Бутко в Лех
25:38 - Спиваковский разбирает схему 3-2-4-1
27:31 - Кто получил книгу Блохина с его автографом
Источник — ТаТоТаке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.