ТаТоТаке: Тяжелые победы Динамо и Шахтера, дебют VAR и судьба Зинченко

Вышел в эфир свежий выпуск украинского футбольного шоу

  • 24.02.2020 11:10
  • 1364 просмотра
  • 5 комментариев
ТаТоТаке: Тяжелые победы Динамо и Шахтера, дебют VAR и судьба Зинченко
© ТаТоТаке

Первый тур УПЛ после зимнего перерыва подарил немало поводов разобраться, поспорить и даже сделать первые выводы. Сергей Болотников и Михаил Спиваковский это и сделали.

01:20 - Шахтер мог нарваться на обвинения в заговоре против Динамо
03:05 - Первый гол УПЛ, который отменен с помощью VAR
04:10 - Оцениваем ближайший резерв Шахтера
06:40 - Динамо сыграло как всегда - лажово
11:05 - Дуелунд может наконец стать хорошей десяткой в   Динамо
12:56 - Заря не должна была обыгрывать Мариуполь
15:50 - Карпаты удивили приятно, Днепр-1 - наоборот
19:04 - Главная сенсация тура произошла в Александрии
20:30 - Висенте Гомесу не дают раскрыться в Олимпике
22:07 - Стоит ли Зинченко покидать Манчестер Сити
24:01 - Оцениваем трансфер Бутко в Лех
25:38 - Спиваковский разбирает схему 3-2-4-1
27:31 - Кто получил книгу Блохина с его автографом

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Источник — ТаТоТаке

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Комментарии
    digsum
    online
      digsum, 24.02.2020 11:57
    +1
    jekаfunny, 24.02.2020 11:54
    Почему при отмашке Тайсона на 90 й минуте , арбитр не воспользовался системой ВаР, и ему ничего не подсказали ?
    А они ниче не смотрят, пока вся команда не начинает атаковать арбитра. В Англии то же самое. Если Десна пробаранила явное нарушение, то что поделаешь..
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 24.02.2020 11:54
    -1
    Почему при отмашке Тайсона на 90 й минуте , арбитр не воспользовался системой ВаР, и ему ничего не подсказали ?
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    kvv1404
    online
      kvv1404, 24.02.2020 11:37
    -1
    Критикуючи Сіпріано треба згадувати яким був Ісмаілі на початках риходу в Шахтар.Він же програвав конкуренцію і Шевчуку і ще одному гравцю,якого купили в Металіста(забув фамілію). А Сіпріано о великому рахунку ще не грав в основі.
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    rosti79
    online
      rosti79, 24.02.2020 11:17
    0
    Cудьба Зинченко - Лавка. Будет время подгузники менять.
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 24.02.2020 11:16
    0
    Cудьба Зинченко - Лавка. Будет время подгузники менять.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 24.02.2020 11:57
    +1
    jekаfunny, 24.02.2020 11:54
    Почему при отмашке Тайсона на 90 й минуте , арбитр не воспользовался системой ВаР, и ему ничего не подсказали ?
    А они ниче не смотрят, пока вся команда не начинает атаковать арбитра. В Англии то же самое. Если Десна пробаранила явное нарушение, то что поделаешь..
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 24.02.2020 11:17
    0
    Cудьба Зинченко - Лавка. Будет время подгузники менять.
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 24.02.2020 11:16
    0
    Cудьба Зинченко - Лавка. Будет время подгузники менять.
    Ссылка
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