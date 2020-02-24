Владимир ГОРИЛЫЙ: «Больше всего понравилась Заря»

Специалист подвел итоги 19-го тура УПЛ

  • 24.02.2020 10:37
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Владимир ГОРИЛЫЙ: «Больше всего понравилась Заря»
© dynamo.kiev.ua. Владимир Горилый

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины по футболу Владимир Горилый подвел итоги 19-го тура УПЛ.

— Чем вам запомнится прошедший тур чемпионата?
— Тем, что зрителей на трибунах не прибавилось. Поля, возможно, за исключением Мариуполя, были в хорошем состоянии. Еще позитив в том, что ни в одном из поединков победитель не выиграл больше, чем в один мяч. Присутствовала интрига. Ситуация в соперничестве за шестое место, еще больше запуталась. Думаю, интересная развязка нас ждет и в борьбе за сохранение прописки в элите, не говоря уже о еврокубковой зоне.

— В борьбе за второе место отдавали предпочтение «Динамо» и «Заре». Пока все сходится?
— В принципе, да, хотя дистанция еще длинная. Среди всех команд, которые мне удалось посмотреть в 19-м туре, больше всего своей организацией игры, понравилась «Заря».

— Динамо дожало предпоследнюю команду чемпионата лишь в компенсированное время…
— Мне показалось, что после зимней паузы полтавчане прибавили в дисциплине, моментами игра у «Ворсклы» получалась. Но своем поле они, думаю, мало кого отпустят.

— Кстати, в следующем туре в Полтаву пожалует «Шахтер».
— Здесь, правда, еще очень многое зависит от самих горняков, как они отнесутся к поединку.

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Источник — zbirna.com

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