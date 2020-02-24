Элина Свитолина – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 24 февраля, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) начнет борьбу на турнире серии Премьер 5 в Дохе.



В матче первого круга украинка сразится против Аманды Анисимовой из США (№29 WTA).



Встреча состоится третьим запуском на центральном корте после матча Бертенс - Мухова. Ориентировочное время начала матча – не ранее 18:00 по Киеву.



Ранее девушки встречались один раз, победила украинка.



В следующем круге победительница матча сыграет против Светланы Кузнецовой, Иги Свёнтек или Донны Векич.

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