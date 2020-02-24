МИХАЙЛИЧЕНКО: «Если нельзя обеспечить VAR для всех, это лучше не вводить»

Наставник «Динамо» прокомментировал работу новой системы

  • 24.02.2020 09:57
  • 850 просмотров
  • 3 комментария
МИХАЙЛИЧЕНКО: «Если нельзя обеспечить VAR для всех, это лучше не вводить»
© ФК Динамо Киев. Алексей Михайличенко

Главный тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко поделился мнением о системе VAR.

«В целом, я, конечно, за VAR. Но я не понимаю другого. Как тренер одной из команд, считаю, что в соревнованиях все должны участвовать на равных условиях. Абсолютно все. Если на сегодняшний день вы не можете обеспечить эту систему для всех, тогда лучше вообще это не вводить. Чтобы, повторюсь, все были в равных условиях. Обязательно», — отметил Михайличенко в эфире программы «Профутбол».

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(2 голоса)

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Комментарии
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 24.02.2020 10:31
    -1
    Не прав. Давайте тогда и поля делать везде 100% идентичными и условия для игроков, раз уж руководствоваться такой логикой.
    Постепенно справедливое судейство будет доступно везде. Почему от него надо отказываться там, где это возможно сделать?
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    kvv1404
    online
      kvv1404, 24.02.2020 10:29
    -1
    Ostap1948, 24.02.2020 10:17
    Прав на 100%.
    В чому? В тому аби ми і далі залишались би на задвірках футбольної Европи? Як на мене це краще ніж ще 2-3 сезони проводити по старій схемі. Тобто якщо федерація так і не назбирає грошей ще на 4 комлекти ВАР то його не треба впроваджувати???
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    Ostap1948
      Ostap1948, 24.02.2020 10:17
    -3
    Прав на 100%.
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