МИХАЙЛИЧЕНКО: «Если нельзя обеспечить VAR для всех, это лучше не вводить»

Главный тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко поделился мнением о системе VAR.
«В целом, я, конечно, за VAR. Но я не понимаю другого. Как тренер одной из команд, считаю, что в соревнованиях все должны участвовать на равных условиях. Абсолютно все. Если на сегодняшний день вы не можете обеспечить эту систему для всех, тогда лучше вообще это не вводить. Чтобы, повторюсь, все были в равных условиях. Обязательно», — отметил Михайличенко в эфире программы «Профутбол».
Источник — Динамо Киев от Шурика
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Постепенно справедливое судейство будет доступно везде. Почему от него надо отказываться там, где это возможно сделать?
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