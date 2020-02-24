Даяна Ястремская – Кирстен Флипкенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 24 февраля, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) начнет борьбу на турнире серии Премьер 5 в Дохе.
В матче первого круга украинка сразится против третьей ракетки Бельгии Кирстен Флипкенс (№78 WTA).
Встреча состоится третьим запуском на корте №2 после матча Павлюченкова - Путинцева. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.
Ранее девушки встречались один раз, победила бельгийка.
В следующем круге победительница матча сыграет против шестой сеяной Софии Кенин из США (№5 WTA).
Источник — Sport.ua
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