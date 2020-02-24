Мирон МАРКЕВИЧ: «Черноморец производит хорошее впечатление»

Специалист прокомментировал подготовку одесской команды ко второй части сезона

  • 24.02.2020 09:29
  • 1065 просмотров
  • 1 комментарий
Мирон МАРКЕВИЧ: «Черноморец производит хорошее впечатление»
© ФК Черноморец. Мирон Маркевич

Глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич поделился впечатлениями от подготовки «Черноморца» ко второй части сезона.

«Я приятно удивлен увиденным. «Черноморец» производит хорошее впечатление, несмотря на то, что команда фактически создавалась с нуля. Прошло чуть больше месяца, а уже виден настоящий коллектив. В составе много одесситов, что немаловажно. Конечно, надо еще очень прилично поработать и непременно усилиться для решения серьезных задач», — отметил Маркевич.

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Источник — ФК Черноморец

(1 голос)

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Комментарии
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 24.02.2020 09:42
    0
    Другого коммента и не ожидал учитывая что тренер сын Маркевича...
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 24.02.2020 09:42
    0
    Другого коммента и не ожидал учитывая что тренер сын Маркевича...
    Ссылка
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