Мирон МАРКЕВИЧ: «Черноморец производит хорошее впечатление»

Глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич поделился впечатлениями от подготовки «Черноморца» ко второй части сезона.

«Я приятно удивлен увиденным. «Черноморец» производит хорошее впечатление, несмотря на то, что команда фактически создавалась с нуля. Прошло чуть больше месяца, а уже виден настоящий коллектив. В составе много одесситов, что немаловажно. Конечно, надо еще очень прилично поработать и непременно усилиться для решения серьезных задач», — отметил Маркевич.