Бундеслига. Байер и Вольфсбург одержали домашние победы

23 февраля прошли матчи 23-го тура чемпионата Германии. «Байер» и «Вольфсбург» одержали домашние победы.
Турнирную таблицу Бундеслиги возглавляют: «Бавария» (49 очков), «РБ Лейпциг» (48) «Боруссия» Д (45), «Боруссия» М и «Байер» (43), «Шальке» (36).
Бундеслига. 23-й тур
«Байер» – «Аугсбург» – 2:0
Голы: Диаби, 25 (1:0). Амири, 59 (2:0).
«Байер»: Храдецки, С.Бендер (Баумгартлингер, 73), Вайзер, Та, Венделл, Тапсоба, Амири (Беллараби, 72), Хаверц (Демирбай, 84), Паласиос, Аларио, Диаби.
«Аугсбург»: Коубек, Гауэлеув, Фрамбергер, Едвай, Макс, Удуокхай, Байер, Хедира (Левен, 78), Йенсен (Варгас, 59), Нидерлехнер, Рихтер (Финнбогасон, 89).
Предупреждения: Хедира, 15. Тапсоба, 20. Гауэлеув, 20. Едвай, 31. Венделл, 62. Байер, 72.
Судья: Яблонски (Германия).
Леверкузен. Стадион «БайАрена».
«Вольфсбург» – «Майнц» – 4:0
Голы: Брекало, 21 (1:0). Штеффен, 45 (2:0). Герхардт, 49 (3:0). Штеффен, 68 (4:0).
«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Кнохе, Мбабу, Паулу Отавиу, Штеффен (Жуан Виктор, 71), Герхардт, Шлагер, Брекало (Карамоко, 82), Гинчек (Мехмеди, 74), Вегхорст.
«Майнц»: Центнер, Брозински (Онисиво, 62), Брума, Пьер-Габриэль, Ниакате, Латца, Куэйсон, Озтунали (Матета, 67), Баку, Баррейро (Боэтиус, 46), Солои.
Предупреждения: Баррейро, 31. Пьер-Габриэль, 65.
Судья: Кортус (Германия).
Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена».
Турнирная таблица Бундеслиги
Источник — Sport.ua
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