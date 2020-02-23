Стало известно имя следующей соперницы Свитолиной

Украинская теннисистка сыграет с Амандой Анисимовой во втором круге турнира в Дохе

  • 23.02.2020 20:35
  • 1828 просмотров
  • 4 комментария
Стало известно имя следующей соперницы Свитолиной
© Twitter. Элина Свитолина

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина узнала имя соперницы, с которой ей предстоит встретиться во втором круге турнира в Дохе.

Свитолина сыграет с 18-летней американской спортсменкой Амандой Анисимовой.

В первом круге турнира Анисимова в двух сетах обыграла 25-летнюю россиянку Екатерину Александрову — 6:3, 7:6 (7:4).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    vital
    online
      vital, 23.02.2020 21:48
    0
    По тому як Еля помилялася в Дубаях, і як сьогодні в парі, якихось змін на краще у грі українки не проглядається. А вийти в 3-ій раунд для Еліни ну дуже важливо, бо з пропуском першого кола, перемога в цій грі дає очки в рейтинг одразу за 2 раунди.
    Ссылка
    NM16071
      NM16071, 23.02.2020 21:09
    +1
    Думаю. що навіть із Александровою теперішня Світоліна не справилась би. Але чуда хочеться....
    Ссылка
    mmuk
      mmuk, 23.02.2020 21:05
    +2
    Фаворит нажаль не Світоліна. Напевно це матч буде точкою, падіння униз далі, або настроїться і багато, що змінить на свою користь і може почне воскрешатись, але тяжко віриться
    Ссылка
    Shchebet
    Shchebet, 23.02.2020 20:53
    +4
    Пора домой...
    Анисимова вынесет Валидолину в двух сетах...
    Ссылка
    Shchebet
    Shchebet, 23.02.2020 20:53
    +4
    Пора домой...
    Анисимова вынесет Валидолину в двух сетах...
    Ссылка
    mmuk
      mmuk, 23.02.2020 21:05
    +2
    Фаворит нажаль не Світоліна. Напевно це матч буде точкою, падіння униз далі, або настроїться і багато, що змінить на свою користь і може почне воскрешатись, але тяжко віриться
    Ссылка
    NM16071
      NM16071, 23.02.2020 21:09
    +1
    Думаю. що навіть із Александровою теперішня Світоліна не справилась би. Але чуда хочеться....
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 23.02.2020 21:48
    0
    По тому як Еля помилялася в Дубаях, і як сьогодні в парі, якихось змін на краще у грі українки не проглядається. А вийти в 3-ій раунд для Еліни ну дуже важливо, бо з пропуском першого кола, перемога в цій грі дає очки в рейтинг одразу за 2 раунди.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности