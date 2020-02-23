Стало известно имя следующей соперницы Свитолиной

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина узнала имя соперницы, с которой ей предстоит встретиться во втором круге турнира в Дохе.

Свитолина сыграет с 18-летней американской спортсменкой Амандой Анисимовой.

В первом круге турнира Анисимова в двух сетах обыграла 25-летнюю россиянку Екатерину Александрову — 6:3, 7:6 (7:4).