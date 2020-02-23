Матар ДИЙЕ: «Игра была тяжелой»

Форвард «Карпат» Матар Дийе прокомментировал ничью с «Днепром-1» (1:1) в поединке 19-го тура УПЛ.
«Игра была тяжелой — мы забили первыми, а потом соперник сравнял счет. Однако я рад, что мне удалось забить. На данный момент я еще не готов играть все 90 минут, ведь пропустил немало тренировок. Однако я делаю все возможное, упорно работаю, чтобы вернуть оптимальные кондиции быстрее. Из-за травмы я не играл в течение четырех месяцев, поэтому это непросто. Сейчас я вливаюсь в тренировочный процесс и надеюсь, что вскоре полноценно вернусь в игру.
Мой гол? Мы отрабатывали это на тренировках. Ничего удивительного, игровая ситуация», — сказал Матар.
Источник — ФК Карпаты
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