Матар ДИЙЕ: «Игра была тяжелой»

Форвард «Карпат» Матар Дийе прокомментировал ничью с «Днепром-1» (1:1) в поединке 19-го тура УПЛ.

«Игра была тяжелой — мы забили первыми, а потом соперник сравнял счет. Однако я рад, что мне удалось забить. На данный момент я еще не готов играть все 90 минут, ведь пропустил немало тренировок. Однако я делаю все возможное, упорно работаю, чтобы вернуть оптимальные кондиции быстрее. Из-за травмы я не играл в течение четырех месяцев, поэтому это непросто. Сейчас я вливаюсь в тренировочный процесс и надеюсь, что вскоре полноценно вернусь в игру.

Мой гол? Мы отрабатывали это на тренировках. Ничего удивительного, игровая ситуация», — сказал Матар.