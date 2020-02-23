Лацио обыграл Дженоа на выезде

В поединке 25-го тура чемпионата Италии по футболу римский «Лацио» на выезде обыграл «Дженоа» со счетом 3:2.
«Дженоа» — «Лацио» — 2:3
Голы: Кассата, 57, Кришито, 90, с пенальти — Марушич, 2, Иммобиле, 51, Катальди, 71
«Дженоа»: Перин, Анкерсен (Яго Фальке, 58), Масьелло, Бираски, Кришито, Бехрами, Кассата, Шене, Сумаоро, Фавилли (Пандев, 58), Санабрия (Дестро, 74).
«Лацио»: Стракоша, Вавро, Раду, Габаррон, Луис Альберто, Марушич, Милинкович-Савич, Лейва (Катальди, 54), Хони Родригес (Лаццари, 62), Иммобиле, Кайседо (Корреа, 54).
Предупреждения: Лейва (20), Масьелло (28), Сумаоро (69), Стракоша (75).
Источник — Sport.ua
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