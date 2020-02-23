ВИДЕО. Супряга забил четвертый гол в сезоне

Форвард киевского «Динамо» Владислав Супряга, выступающий на правах аренды за «Днепр-1», отличился голом в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги против львовских «Карпат».
Отметим, что в этом сезоне Супряга провел за «Днепр-1» 14 матчей, в которых забил 4 мяча и сделал 1 ассист.
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Источник — Sport.ua
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