ВИДЕО. Супряга забил четвертый гол в сезоне

Форвард киевского «Динамо» Владислав Супряга, выступающий на правах аренды за «Днепр-1», отличился голом в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги против львовских «Карпат».

Отметим, что в этом сезоне Супряга провел за «Днепр-1» 14 матчей, в которых забил 4 мяча и сделал 1 ассист.