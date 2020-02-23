Сталь — Черноморец — 2:1. Видео голов и обзор матча

Одесский «Черноморец» провел очередной товарищеский матч на сборах в Турции. Соперником одесской команды стала «Сталь» из города Мелец.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Сталь» — «Черноморец» — 2:1
Голы: Михал Жиро 70, 87 — Норенков, 51
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Источник — ФК Черноморец
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