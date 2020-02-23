Свитолина / Ястремская – Маттек-Сандс / Флипкенс. LIVE трансляция

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская приняли решение выступить в дуэте в парном разряде турнира серии Премьер 5 в Дохе.

В первом круге украинской паре попались очень непростые соперницы: американка Бетани Маттек-Сандс и Кирстен Флипкенс из Бельгии.

Поединок состоится в воскресенье, 23 февраля. Начало матча в 14:40 по Киеву.