Свитолина / Ястремская – Маттек-Сандс / Флипкенс. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого тура парного разряда на турнире в Дохе

  • 23.02.2020 14:50
  • 3261 просмотр
  • 7 комментариев
Свитолина / Ястремская – Маттек-Сандс / Флипкенс. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская приняли решение выступить в дуэте в парном разряде турнира серии Премьер 5 в Дохе.

В первом круге украинской паре попались очень непростые соперницы: американка Бетани Маттек-Сандс и Кирстен Флипкенс из Бельгии.

Поединок состоится в воскресенье, 23 февраля. Начало матча в 14:40 по Киеву.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    vital
    online
      vital, 23.02.2020 15:43
    +1
    Sashamar, 23.02.2020 15:36
    Тому що Маттек класична парниця (як Стрицова, Дабровська, Аояма та ін.), а Світоліна навпаки. Ну не дано тобі грати пару, нема чого і братися.
    "Лучше все-таки делать то, что ты делать мастер".
    Еля проти однієї суперниці біля сітки не може знайти спосіб для виграшу очка, а тут частенько аж двоє. Пара це точно не для Елі. А американка біля сітки на фоні інших 3-х просто "божить". Щоправда в захисті не так добре на задній лінії.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 23.02.2020 15:40
    0
    думки абсолютно немає ні у той ні у іншойЧего виходіти ганьбитися?
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 23.02.2020 15:37
    -1
    Добре, що з Естонією не поставили Еліну грати пару!
    Ссылка
    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 23.02.2020 15:36
    +2
    Ястремська в захісті дуже слабко грає
    Ссылка
    Sashamar
    online
    Sashamar, 23.02.2020 15:36
    0
    vital, 23.02.2020 15:17
    З 4-х дівчат на корті, з того що я бачив за пів стартового сету, найсильніша ланка це Маттек-Сандс, а найслабша Еля. Показові її 2 свічки в 9-му геймі першого сету на власній подачі: перше не долетіла навіть до сітки, а друга по довжині в аут.
    Тому що Маттек класична парниця (як Стрицова, Дабровська, Аояма та ін.), а Світоліна навпаки. Ну не дано тобі грати пару, нема чого і братися.
    "Лучше все-таки делать то, что ты делать мастер".
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 23.02.2020 15:23
    +2
    Даяна весь матч поки без першої подачі. Щось у неї процес ставлення подач якось затягнувся ще з 2018 року.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 23.02.2020 15:17
    +1
    З 4-х дівчат на корті, з того що я бачив за пів стартового сету, найсильніша ланка це Маттек-Сандс, а найслабша Еля. Показові її 2 свічки в 9-му геймі першого сету на власній подачі: перше не долетіла навіть до сітки, а друга по довжині в аут.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 23.02.2020 15:36
    +2
    Ястремська в захісті дуже слабко грає
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 23.02.2020 15:23
    +2
    Даяна весь матч поки без першої подачі. Щось у неї процес ставлення подач якось затягнувся ще з 2018 року.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 23.02.2020 15:43
    +1
    Sashamar, 23.02.2020 15:36
    Тому що Маттек класична парниця (як Стрицова, Дабровська, Аояма та ін.), а Світоліна навпаки. Ну не дано тобі грати пару, нема чого і братися.
    "Лучше все-таки делать то, что ты делать мастер".
    Еля проти однієї суперниці біля сітки не може знайти спосіб для виграшу очка, а тут частенько аж двоє. Пара це точно не для Елі. А американка біля сітки на фоні інших 3-х просто "божить". Щоправда в захисті не так добре на задній лінії.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 23.02.2020 15:17
    +1
    З 4-х дівчат на корті, з того що я бачив за пів стартового сету, найсильніша ланка це Маттек-Сандс, а найслабша Еля. Показові її 2 свічки в 9-му геймі першого сету на власній подачі: перше не долетіла навіть до сітки, а друга по довжині в аут.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 23.02.2020 15:40
    0
    думки абсолютно немає ні у той ні у іншойЧего виходіти ганьбитися?
    Ссылка
    Sashamar
    online
    Sashamar, 23.02.2020 15:36
    0
    vital, 23.02.2020 15:17
    З 4-х дівчат на корті, з того що я бачив за пів стартового сету, найсильніша ланка це Маттек-Сандс, а найслабша Еля. Показові її 2 свічки в 9-му геймі першого сету на власній подачі: перше не долетіла навіть до сітки, а друга по довжині в аут.
    Тому що Маттек класична парниця (як Стрицова, Дабровська, Аояма та ін.), а Світоліна навпаки. Ну не дано тобі грати пару, нема чого і братися.
    "Лучше все-таки делать то, что ты делать мастер".
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности