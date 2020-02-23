Феликс Оже-Альяссим – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 23 февраля, состоится финал на турнире ATP World Tour 250 в Марселе.
В матче за титул канадский тинейджер Феликс Оже-Альяссим сразится против 21-летнего Стефаноса Циципаса из Греции.
Начало матча в 15:10 по Киеву.
Ранее канадец выиграл 3 очные встречи из четырех (кроме последней). До этого Оже-Альяссим проиграл все четыре финала на уровне ATP. На счету Циципаса четыре выигранных трофея.
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Источник — Sport.ua
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