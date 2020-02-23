Феликс Оже-Альяссим – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в в Марселе

  • 23.02.2020 13:27
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Феликс Оже-Альяссим – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Open13. Феликс Оже-Альяссим

В воскресенье, 23 февраля, состоится финал на турнире ATP World Tour 250 в Марселе.

В матче за титул канадский тинейджер Феликс Оже-Альяссим сразится против 21-летнего Стефаноса Циципаса из Греции.

Начало матча в 15:10 по Киеву.

Ранее канадец выиграл 3 очные встречи из четырех (кроме последней). До этого Оже-Альяссим проиграл все четыре финала на уровне ATP. На счету Циципаса четыре выигранных трофея.

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Источник — Sport.ua

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