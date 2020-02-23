Марта Костюк – Алена Большова. LIVE

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Каире

  • 23.02.2020 20:20
  • 7997 просмотров
  • 13 комментариев
Марта Костюк – Алена Большова. LIVE
© ФТУ. Марта Костюк

В воскресенье, 23 февраля, украинская теннисистка Марта Костюк (№168 WTA) сыграет в финале турнира ITF в египетском Каире с призовым фондом $60 тысяч.

Соперницей 17-летней украинки станет 22-летняя Алена Большова, которая представляет Испанию (№108 WTA).

Начало матча в 20:10 по Киеву.

К сожалению, трансляция матча не предусмотрена

Каир. Финал
Марта Костюк - Алена Большова - 5:1 (идёт первый сет)

Ранее девушки не встречались.

Ранее Костюк выиграла всего один турнир аналогичной серии (Берни-2018).

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    kollekciy
    online
      kollekciy, 23.02.2020 20:22
    +1
    Марта дуже заповзято почала.
    Ссылка
    Александр Сурков
      Александр Сурков, 23.02.2020 20:16
    +1
    Игра началась, но трансляции нигде найти не могу, наверное у них из-за дождя вэб камеру заклинило.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 23.02.2020 20:14
    +3
    Матч почався. Є в когось посилання на трансляцію?
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 23.02.2020 19:20
    0
    Оу.... Уже время 20:30
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 23.02.2020 19:19
    0
    kollekciy, 23.02.2020 19:05
    Та, мабуть дощь. Хоча Сіноптик на 23:00 дощь в Каїрі передавав.
    Та в Египте дождь по большим праздникам вообще-то.... Чет странное, все переносят и переносят начало по 5 минут... Может у организаторов какие-то негаразды.
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 23.02.2020 19:05
    0
    Та, мабуть дощь. Хоча Сіноптик на 23:00 дощь в Каїрі передавав.
    Ссылка
    olya403
      olya403, 23.02.2020 18:58
    0
    Що з фіналом? Не відмінили?
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 23.02.2020 16:50
    +1
    kollekciy, 23.02.2020 16:47
    Тільки 1Х бет ставив на Снігур. Парі матч ставив на Марту 1,59 і більше 2 на Дашу.
    Ну, тем не менее Даша конкурентка Марте по симпатиям буков
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 23.02.2020 16:47
    0
    sv_2000, 23.02.2020 15:25
    У Марты в плане фаворитости появился конкурент - Дарья Снигур Я немного удивился когда буки, пусть и минимально, ее поставили фаворитом в матче с Маротой
    Тільки 1Х бет ставив на Снігур. Парі матч ставив на Марту 1,59 і більше 2 на Дашу.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 23.02.2020 15:25
    +1
    vital, 23.02.2020 14:36
    Марта "вічний" фаворит, так уже буки вірять у неї, незважаючи на не виразні останні кілька років у виконанні українки.
    Я ще після першої гри на цій 60-ці писав що Марті, вірогідно, потрібен титул щоб зробити крок уперед у своєму топтанні на місці останніх 2-х років. Сподіваюся у Мартусі нарешті вийде нормальний, конкурентний фінал, а не як останні рази було.
    У Марты в плане фаворитости появился конкурент - Дарья Снигур Я немного удивился когда буки, пусть и минимально, ее поставили фаворитом в матче с Маротой
    Ссылка
    Игорь Онищук
      Игорь Онищук, 23.02.2020 14:39
    0
    Александр Ад, 23.02.2020 14:29
    рейтинг АТП?
    празднуют наверное
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 23.02.2020 14:36
    +3
    Марта "вічний" фаворит, так уже буки вірять у неї, незважаючи на не виразні останні кілька років у виконанні українки.
    Я ще після першої гри на цій 60-ці писав що Марті, вірогідно, потрібен титул щоб зробити крок уперед у своєму топтанні на місці останніх 2-х років. Сподіваюся у Мартусі нарешті вийде нормальний, конкурентний фінал, а не як останні рази було.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 23.02.2020 14:29
    0
    рейтинг АТП?
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 23.02.2020 20:14
    +3
    Матч почався. Є в когось посилання на трансляцію?
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 23.02.2020 14:36
    +3
    Марта "вічний" фаворит, так уже буки вірять у неї, незважаючи на не виразні останні кілька років у виконанні українки.
    Я ще після першої гри на цій 60-ці писав що Марті, вірогідно, потрібен титул щоб зробити крок уперед у своєму топтанні на місці останніх 2-х років. Сподіваюся у Мартусі нарешті вийде нормальний, конкурентний фінал, а не як останні рази було.
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 23.02.2020 20:22
    +1
    Марта дуже заповзято почала.
    Ссылка
    Александр Сурков
      Александр Сурков, 23.02.2020 20:16
    +1
    Игра началась, но трансляции нигде найти не могу, наверное у них из-за дождя вэб камеру заклинило.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 23.02.2020 16:50
    +1
    kollekciy, 23.02.2020 16:47
    Тільки 1Х бет ставив на Снігур. Парі матч ставив на Марту 1,59 і більше 2 на Дашу.
    Ну, тем не менее Даша конкурентка Марте по симпатиям буков
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 23.02.2020 15:25
    +1
    vital, 23.02.2020 14:36
    Марта "вічний" фаворит, так уже буки вірять у неї, незважаючи на не виразні останні кілька років у виконанні українки.
    Я ще після першої гри на цій 60-ці писав що Марті, вірогідно, потрібен титул щоб зробити крок уперед у своєму топтанні на місці останніх 2-х років. Сподіваюся у Мартусі нарешті вийде нормальний, конкурентний фінал, а не як останні рази було.
    У Марты в плане фаворитости появился конкурент - Дарья Снигур Я немного удивился когда буки, пусть и минимально, ее поставили фаворитом в матче с Маротой
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 23.02.2020 19:20
    0
    Оу.... Уже время 20:30
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 23.02.2020 19:19
    0
    kollekciy, 23.02.2020 19:05
    Та, мабуть дощь. Хоча Сіноптик на 23:00 дощь в Каїрі передавав.
    Та в Египте дождь по большим праздникам вообще-то.... Чет странное, все переносят и переносят начало по 5 минут... Может у организаторов какие-то негаразды.
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 23.02.2020 19:05
    0
    Та, мабуть дощь. Хоча Сіноптик на 23:00 дощь в Каїрі передавав.
    Ссылка
    olya403
      olya403, 23.02.2020 18:58
    0
    Що з фіналом? Не відмінили?
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 23.02.2020 16:47
    0
    sv_2000, 23.02.2020 15:25
    У Марты в плане фаворитости появился конкурент - Дарья Снигур Я немного удивился когда буки, пусть и минимально, ее поставили фаворитом в матче с Маротой
    Тільки 1Х бет ставив на Снігур. Парі матч ставив на Марту 1,59 і більше 2 на Дашу.
    Ссылка
    Игорь Онищук
      Игорь Онищук, 23.02.2020 14:39
    0
    Александр Ад, 23.02.2020 14:29
    рейтинг АТП?
    празднуют наверное
    Ссылка
    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 23.02.2020 14:29
    0
    рейтинг АТП?
    Ссылка
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