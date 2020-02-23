Марта Костюк – Алена Большова. LIVE

В воскресенье, 23 февраля, украинская теннисистка Марта Костюк (№168 WTA) сыграет в финале турнира ITF в египетском Каире с призовым фондом $60 тысяч.
Соперницей 17-летней украинки станет 22-летняя Алена Большова, которая представляет Испанию (№108 WTA).
Начало матча в 20:10 по Киеву.
К сожалению, трансляция матча не предусмотрена
Каир. Финал
Марта Костюк - Алена Большова - 5:1 (идёт первый сет)
Ранее девушки не встречались.
Ранее Костюк выиграла всего один турнир аналогичной серии (Берни-2018).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Я ще після першої гри на цій 60-ці писав що Марті, вірогідно, потрібен титул щоб зробити крок уперед у своєму топтанні на місці останніх 2-х років. Сподіваюся у Мартусі нарешті вийде нормальний, конкурентний фінал, а не як останні рази було.
Я ще після першої гри на цій 60-ці писав що Марті, вірогідно, потрібен титул щоб зробити крок уперед у своєму топтанні на місці останніх 2-х років. Сподіваюся у Мартусі нарешті вийде нормальний, конкурентний фінал, а не як останні рази було.
Я ще після першої гри на цій 60-ці писав що Марті, вірогідно, потрібен титул щоб зробити крок уперед у своєму топтанні на місці останніх 2-х років. Сподіваюся у Мартусі нарешті вийде нормальний, конкурентний фінал, а не як останні рази було.
Я ще після першої гри на цій 60-ці писав що Марті, вірогідно, потрібен титул щоб зробити крок уперед у своєму топтанні на місці останніх 2-х років. Сподіваюся у Мартусі нарешті вийде нормальний, конкурентний фінал, а не як останні рази було.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.