26-й тур
Анже
1:0
Монпелье
22.02.2020, FT

Лилль разгромил Тулузу, Марсель уступил Нанту, у Монако ничья с Дижоном

22 февраля прошли матчи 26-го тура чемпионата Франции

  • 23.02.2020 00:52
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Лилль разгромил Тулузу, Марсель уступил Нанту, у Монако ничья с Дижоном
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22 февраля прошли матчи 26-го тура чемпионата Франции. Эту страну в самом Лиге чемпионов будут представлять три команды. 

«Лилль» разгромил «Тулузу», «Марсель» уступил «Нанту», у «Монако» зафиксирована ничья с «Дижоном».

«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции (62 очка), далее идут «Марсель» (52), «Лилль» (43), «Ренн» (41), «Монако» (39). 

Лига 1. 26-й тур

«Марсель» — «Нант» — 1:3 (1:1)

Голы: Лимбомб, 34 (0:1). Сансон, 39 (1:1). Бамба, 53 (1:2). Альваро Гонсалес, 90+1 — в свои ворота (1:3).

«Анже» — «Монпелье» — 1:0 (0:0)

Гол: Баокен, 68.

«Страсбур» — «Амьен» — 0:0

«Лилль» — «Тулуза» — 3:0 (2:0)

Голы: Реми, 2 (1:0). Реми, 39 (2:0). Ренату Санчеш, 72 (3:0).

«Дижон» — «Монако» — 1:1 (0:0)

Голы: М.Бальде, 56 (1:0). Марипан, 79 (1:1).

Турнирная таблица Лиги 1

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Источник — Sport.ua

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