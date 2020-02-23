Чемпионат Франции вновь не радует болельщиков интригой, а ПСЖ уверенно возглавляет турнирную таблицу. Парижане набрали 62 пункта, опережая «Марсель» на 10 очков. В целом, у команды Томаса Тухеля никаких проблем в первенстве нет, но в минувшем туре ПСЖ удивил, когда сыграл с аутсайдером «Амьеном» 4:4.

При этом соперник отыгрался в компенсированное время. После этого случилась более серьезная неприятность, так как парижане уступили «Боруссии» Дортмунд 1:2 в первом поединке плей-офф Лиги чемпионов.

Пока у ПСЖ есть время до ответной встречи с дортмундцами, команда может сосредоточиться на создании еще большего отрыва от конкурентов в Лиге 1.

Ближайшим противником будет «Бордо». Команда не проигрывает 5 последних матчей чемпионата и еще даже рассчитывает на место в еврокубках. Несмотря на то, что «Бордо» занимает лишь 12-е место, от топ-4 команду отделяют лишь 5 пунктов.

Посмотрим, удастся ли жирондинцам воспользоваться небольшим спадом чемпиона.

23 февраля, воскресенье