Бергамо. Марченко пробился в финал

Украинец сыграет в первом матче за титул в 2020-м году

  • 22.02.2020 22:02
  • 819 просмотров
  • 2 комментария
Бергамо. Марченко пробился в финал
© БТУ. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№253 ATP) пробился в финал челленджера в Бергамо (Италия) с призовым фондом €46,600.
 
В полуфинале украинец в трех сетах одолел 15-го сеяного Уго Гастона (№248 ATP) из Франции.
 
Бергамо. Полуфинал
Илья Марченко (Украина) – Уго Гастон (Франция) – 4:6, 6:4, 6:4
 
В финале Марченко сразится против Чунь Синь Цена из Тайваня или Энцо Куако из Франции.
 
Отметим, до этого турнира Илья выиграл всего один матч в 2020-м году.

Напомним, сборная Украины по теннису, в составе которой выступает Марченко, 6-7 марта в Запорожье примет команду Китайского Тайбэя (он же Тайвань) в рамках плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Олег Судак
    Олег Судак, 22.02.2020 22:56
    0
    Молодець!Браво!Хоч і з валідолом.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 22.02.2020 22:19
    +2
    молодец!
    Ссылка
    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 22.02.2020 22:19
    +2
    молодец!
    Ссылка
    Олег Судак
    Олег Судак, 22.02.2020 22:56
    0
    Молодець!Браво!Хоч і з валідолом.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности