Бергамо. Марченко пробился в финал

Украинский теннисист Илья Марченко (№253 ATP) пробился в финал челленджера в Бергамо (Италия) с призовым фондом €46,600.
В полуфинале украинец в трех сетах одолел 15-го сеяного Уго Гастона (№248 ATP) из Франции.
Бергамо. Полуфинал
Илья Марченко (Украина) – Уго Гастон (Франция) – 4:6, 6:4, 6:4
В финале Марченко сразится против Чунь Синь Цена из Тайваня или Энцо Куако из Франции.
Отметим, до этого турнира Илья выиграл всего один матч в 2020-м году.
Напомним, сборная Украины по теннису, в составе которой выступает Марченко, 6-7 марта в Запорожье примет команду Китайского Тайбэя (он же Тайвань) в рамках плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса.
Источник — Sport.ua
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