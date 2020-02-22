Бергамо. Марченко пробился в финал

Украинский теннисист Илья Марченко (№253 ATP) пробился в финал челленджера в Бергамо (Италия) с призовым фондом €46,600.



В полуфинале украинец в трех сетах одолел 15-го сеяного Уго Гастона (№248 ATP) из Франции.



Бергамо. Полуфинал

Илья Марченко (Украина) – Уго Гастон (Франция) – 4:6, 6:4, 6:4



В финале Марченко сразится против Чунь Синь Цена из Тайваня или Энцо Куако из Франции.



Отметим, до этого турнира Илья выиграл всего один матч в 2020-м году.

Напомним, сборная Украины по теннису, в составе которой выступает Марченко, 6-7 марта в Запорожье примет команду Китайского Тайбэя (он же Тайвань) в рамках плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса.