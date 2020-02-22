Бундеслига. РБ Лейпциг отгрузил 5 мячей в ворота Шальке на выезде

22 февраля прошли матчи 23-го тура чемпионата Германии. «РБ Лейпциг» отгрузил 5 мячей в ворота «Шальке» на выезде (5:0). «Боруссия» Д обыграла «Вердер» (2:0), и Эрлинг Холанд снова забил гол.
Турнирную таблицу возглавляют: «Бавария» (49 очков), «РБ Лейпциг» (48) «Боруссия» Д (45), «Боруссия» М (43), «Байер» (40), «Шальке» (36).
Бундеслига. 23-й тур
«Вердер» – «Боруссия» Д – 0:2
Голы: Загаду, 52, Холанд, 66.
«Фрайбург» – «Фортуна» Д – 0:2
Голы: Хоффманн, 37, Томми, 61.
«Герта» – «Кельн» – 0:5
Голы: Кордоба, 4, 22, Кайнц, 37, 62, Ут, 69
«Боруссия» М – «Хоффенхайм» – 1:1
Голы: Гинтер, 11 – Рибейру, 90+2.
Нереализованный пенальти: Плеа, 75 («Боруссия» М, вратарь).
«Шальке» – «Лейпциг» – 0:5
Голы: Забитцер, 1, Вернер, 61, Хальстенберг, 67, Анхелиньо, 80, Форсберг, 89.
Турнирная таблица Бундеслиги
Источник — Sport.ua
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