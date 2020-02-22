23-й тур
Боруссия М
1:1
Хоффенхайм
22.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Бундеслига. РБ Лейпциг отгрузил 5 мячей в ворота Шальке на выезде

«Боруссия» Д в гостях обыграла «Вердер», и Эрлинг Холанд снова забил

  • 22.02.2020 21:59
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  • 1 комментарий
Бундеслига. РБ Лейпциг отгрузил 5 мячей в ворота Шальке на выезде
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22 февраля прошли матчи 23-го тура чемпионата Германии. «РБ Лейпциг» отгрузил 5 мячей в ворота «Шальке» на выезде (5:0). «Боруссия» Д обыграла «Вердер» (2:0), и Эрлинг Холанд снова забил гол.

Турнирную таблицу возглавляют: «Бавария» (49 очков), «РБ Лейпциг» (48) «Боруссия» Д  (45),  «Боруссия» М (43), «Байер» (40), «Шальке» (36).

Бундеслига. 23-й тур

«Вердер» – «Боруссия» Д – 0:2

Голы: Загаду, 52, Холанд, 66.

«Фрайбург» – «Фортуна» Д – 0:2

Голы: Хоффманн, 37, Томми, 61.

«Герта» – «Кельн» – 0:5

Голы: Кордоба, 4, 22, Кайнц, 37, 62, Ут, 69

«Боруссия» М – «Хоффенхайм» – 1:1

Голы: Гинтер, 11 – Рибейру, 90+2.

Нереализованный пенальти: Плеа, 75 («Боруссия» М, вратарь).

«Шальке» – «Лейпциг» – 0:5

Голы: Забитцер, 1, Вернер, 61, Хальстенберг, 67, Анхелиньо, 80, Форсберг, 89.

Турнирная таблица Бундеслиги

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 22.02.2020 22:07
    0
    Великому и особенному Жозе отгрузят не меньше
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 22.02.2020 22:07
    0
    Великому и особенному Жозе отгрузят не меньше
    Ссылка
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