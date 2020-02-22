Илья Марченко – Уго Гастон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию полуфинала на челленджере в Бергамо

  • 22.02.2020 19:40
  • 413 просмотров
  • 1 комментарий
Илья Марченко – Уго Гастон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Федерация тенниса Казахстана. Илья Марченко

В субботу, 22 февраля, украинский теннисист Илья Марченко (№253 ATP) сыграет в полуфинале челленджера в Бергамо.

Соперником украинца станет Уго Гастон (№253 ATP) из Франции.

Начало матча в 19:40 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 22.02.2020 20:00
    0
    Вопрос админу: КАК украинец и француз в рейтинге АТР могут вдвоем занимать одну - 253 позицию?
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 22.02.2020 20:00
    0
    Вопрос админу: КАК украинец и француз в рейтинге АТР могут вдвоем занимать одну - 253 позицию?
    Ссылка
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