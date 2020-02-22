Илья Марченко – Уго Гастон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 22 февраля, украинский теннисист Илья Марченко (№253 ATP) сыграет в полуфинале челленджера в Бергамо.
Соперником украинца станет Уго Гастон (№253 ATP) из Франции.
Начало матча в 19:40 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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