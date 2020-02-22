Саутгемптон выиграл у Астон Виллы, конкурента клуба Ярмоленко за выживание

22 февраля прошли матчи 27-го тура Английской Премьер-лиги.
«Саутгемптон» выиграл у «Астон Виллы» (2:0), конкурента «молотобойцев» за выживание. Клуб Андрея Ярмоленко «Вест Хэм» (24 очка) входит в опасную зону, как и «Борнмут» (26), «Астон Вилла» (25), «Уотфорд» (24), «Норвич» (18).
АПЛ. 27-й тур
«Шеффилд Юнайтед» – «Брайтон» – 1:1
Голы: Стивенс, 26 (1:0). Мопей, 30 (1:1).
«Бернли» – «Борнмут» – 3:0
Голы: Выдра, 53 (1:0). Родригес, 61, пенальти (2:0). Макнейл, 87 (3:0).
«Саутгемптон» – «Астон Вилла» – 2:0
Голы: Лонг, 8 (1:0). Армстронг, 90+5 (2:0).
«Кристал Пэлас» – «Ньюкасл Юнайтед» – 1:0
Гол: ван Анхолт, 44.
Турнирная таблица Премьер-лиги
Источник — Sport.ua
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