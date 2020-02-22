Саутгемптон выиграл у Астон Виллы, конкурента клуба Ярмоленко за выживание

«Вест Хэм», «Астон Вилла», «Уотфорд», «Норвич» и «Борнмут» находятся в опасной зоне

  • 22.02.2020 19:14
  • 390 просмотров
  • 0 комментариев
Саутгемптон выиграл у Астон Виллы, конкурента клуба Ярмоленко за выживание
© Twitter

22 февраля прошли матчи 27-го тура Английской Премьер-лиги

«Саутгемптон» выиграл у «Астон Виллы» (2:0), конкурента «молотобойцев» за выживание. Клуб Андрея Ярмоленко «Вест Хэм» (24 очка) входит в опасную зону, как и «Борнмут» (26), «Астон Вилла» (25), «Уотфорд» (24), «Норвич» (18).

АПЛ. 27-й тур

«Шеффилд Юнайтед» – «Брайтон» – 1:1

Голы: Стивенс, 26 (1:0). Мопей, 30 (1:1).

«Бернли» – «Борнмут» – 3:0

Голы: Выдра, 53 (1:0). Родригес, 61, пенальти (2:0). Макнейл, 87 (3:0).

«Саутгемптон» – «Астон Вилла» – 2:0

Голы: Лонг, 8 (1:0). Армстронг, 90+5 (2:0).

«Кристал Пэлас» – «Ньюкасл Юнайтед» – 1:0

Гол: ван Анхолт, 44.

Турнирная таблица Премьер-лиги

 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности