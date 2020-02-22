ВИДЕО. Необычный гол Буяльского в ворота Ворсклы

Игрок «Динамо» оформил гол в матче УПЛ

  • 22.02.2020 18:17
  • 4453 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Необычный гол Буяльского в ворота Ворсклы
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» в первом официальном матче в 2020 году принимает «Ворсклу». Счет 1:0 на старте второго тайма сделал хавбек Виталий Буяльский, которому удался необычный мяч.

Судя по всему, мяч во время подачи с фланга срезался с ноги игрока и залетел в ворота.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 22.02.2020 18:34
    +1
    Шальной гол, он даже не бил по воротам
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 22.02.2020 18:29
    0
    Хороший удар не пропадает.
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 22.02.2020 18:34
    +1
    Шальной гол, он даже не бил по воротам
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 22.02.2020 18:29
    0
    Хороший удар не пропадает.
    Ссылка
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