ВИДЕО. Необычный гол Буяльского в ворота Ворсклы

«Динамо» в первом официальном матче в 2020 году принимает «Ворсклу». Счет 1:0 на старте второго тайма сделал хавбек Виталий Буяльский, которому удался необычный мяч.
Судя по всему, мяч во время подачи с фланга срезался с ноги игрока и залетел в ворота.
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Источник — Sport.ua
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