ВИДЕО. Необычный гол Буяльского в ворота Ворсклы

«Динамо» в первом официальном матче в 2020 году принимает «Ворсклу». Счет 1:0 на старте второго тайма сделал хавбек Виталий Буяльский, которому удался необычный мяч.

Судя по всему, мяч во время подачи с фланга срезался с ноги игрока и залетел в ворота.