Симона Халеп – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 22 февраля, на престижном турнире серии Премьер в Дубае состоится финал в женском одиночном разряде.
Вторая ракетка мира Симона Халеп сразится против Елены Рыбакиной, представляющей Казахстан.
Начало матча в 17:15 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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