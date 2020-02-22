Дуэлунд и Русин - в основе Динамо на первый официальный матч года

Сегодня в 17:00 «Динамо» и «Ворскла» возобновят сезон УПЛ матчем в Киеве.
Динамо: Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Шепелев, Буяльский, Сидорчук, Дуэлунд, Вербич, Русин
В запасе: Бойко, Кадири, Пиварич, Караваев, Шапаренко, Де Пена, Соль
Ворскла: Ризник, Пердута, Чеснаков, Альюн, Сапай, Пуцлин, Степанюк, Кулач, Кане, Ребенок, Шехич
В запасе: Ткаченко, Мартыненко, Баенко, Якубу, Артур, Габелок, Васин
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Источник — Sport.ua
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Странно что креативные парни, как Шапаренко в центре или Де Пена на фланге остались в запасе. Наверное установка на игру много бегать, а не творить ((
Странно что креативные парни, как Шапаренко в центре или Де Пена на фланге остались в запасе. Наверное установка на игру много бегать, а не творить ((
Странно что креативные парни, как Шапаренко в центре или Де Пена на фланге остались в запасе. Наверное установка на игру много бегать, а не творить ((
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