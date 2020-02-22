Дуэлунд и Русин - в основе Динамо на первый официальный матч года

Киевляне принимают гостей из Полтавы

  • 22.02.2020 16:02
  • 3063 просмотра
  • 15 комментариев
Дуэлунд и Русин - в основе Динамо на первый официальный матч года
© fcdynamo.kiev.ua

Сегодня в 17:00 «Динамо» и «Ворскла» возобновят сезон УПЛ матчем в Киеве.

Динамо: Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Шепелев, Буяльский, Сидорчук, Дуэлунд, Вербич, Русин

В запасе: Бойко, Кадири, Пиварич, Караваев, Шапаренко, Де Пена, Соль

Ворскла: Ризник, Пердута, Чеснаков, Альюн, Сапай, Пуцлин, Степанюк, Кулач, Кане, Ребенок, Шехич

В запасе: Ткаченко, Мартыненко, Баенко, Якубу, Артур, Габелок, Васин

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Источник — Sport.ua

(20 голосов)

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Комментарии
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 22.02.2020 16:59
    +1
    serge_kr, 22.02.2020 16:54
    Смотрю на стадион даже дети не захотели прийти, пусто как на кладбище, вот это уровень
    Уровень, это когда на матчи шлака приходят по полторы тысячи человек. А у Динамо самая большая посещаемость в Украине. Давай, рассказывай, что бедному шлаку приходится кочевать по всей Украине
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 22.02.2020 16:57
    +1
    serge_kr, 22.02.2020 16:47
    Еще один клон Жеки, ты даунье найди хоть один пост где я говорил что я с Харькова, за Шахтер болеют по всей Украине!
    И опять ты , дебилушка косноязычная , ошибся ... Бамбасян чмырят на по всей Украине. Твои ржавые кумиры должны играть там , название города которого они носят - Донецке ... а если не могут , если из презедентишка , напёрсточник , умеет лишь гудеть , то пускай переименовывают клубец в Донецк Мариуполь или Харьков ... Хотя харьковчане быстро объяснят рыжему недоразумению , что в этом городе может быть лишь один клуб - Металлист ...так что закрыл бамбасянский ротик и бегом подыскивать место для бомжей 🤣🤣🤣
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 22.02.2020 16:56
    +2
    serge_kr, 22.02.2020 16:47
    Еще один клон Жеки, ты даунье найди хоть один пост где я говорил что я с Харькова, за Шахтер болеют по всей Украине!
    Шлак презирают и освистывают по всей Украине за откровенную анти украинскую позицию. И вообще, настоящих фанов у шлака нет, как и сама команда шахтар - это фикция
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 22.02.2020 16:54
    -5
    Смотрю на стадион даже дети не захотели прийти, пусто как на кладбище, вот это уровень
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 22.02.2020 16:52
    -5
    MetalKH, 22.02.2020 16:49
    Это понятно. Ведь ссыкливые беженцы из бамбаса, как крысы, разбежались по всей Украине. Теперь и гадят по всей стране, любители рускага мира
    Я никогда и не был на бамбасе как ты говоришь , а ты хоть знаешь где на карте Харьков, бот?
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 22.02.2020 16:49
    +3
    serge_kr, 22.02.2020 16:47
    Еще один клон Жеки, ты даунье найди хоть один пост где я говорил что я с Харькова, за Шахтер болеют по всей Украине!
    Это понятно. Ведь ссыкливые беженцы из бамбаса, как крысы, разбежались по всей Украине. Теперь и гадят по всей стране, любители рускага мира
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 22.02.2020 16:49
    0
    С вратарями у нас беда. На данный момент, сильного стража ворот у Динамо нет. Что Бущан что Бойко - ни о чём...
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 22.02.2020 16:47
    -7
    Vipfishman2, 22.02.2020 16:42
    Кротохорь, уж кто претворяется , что он из Харькова, то это только ты 🤣🤣🤣правда получается у тебя это крайне похабно - бамбасянское дерьмо так и лезет из мутировавшей зверушки 🤣🤣🤣
    Еще один клон Жеки, ты даунье найди хоть один пост где я говорил что я с Харькова, за Шахтер болеют по всей Украине!
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 22.02.2020 16:42
    0
    serge_kr, 22.02.2020 16:21
    Жекаклоун хватит претворяться что ты с Харькова
    Кротохорь, уж кто претворяется , что он из Харькова, то это только ты 🤣🤣🤣правда получается у тебя это крайне похабно - бамбасянское дерьмо так и лезет из мутировавшей зверушки 🤣🤣🤣
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 22.02.2020 16:21
    -9
    MetalKH, 22.02.2020 16:11
    Вперед Динамо!!! Харьков с вами!!!
    Жекаклоун хватит претворяться что ты с Харькова
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.02.2020 16:16
    +1
    Andrew, 22.02.2020 16:13
    Смотря на состав Динамо, появилось ощущение, что 80% это игроки среднего класса, ничем не лучше по уровню от игроков Зори или Десны.
    Странно что креативные парни, как Шапаренко в центре или Де Пена на фланге остались в запасе. Наверное установка на игру много бегать, а не творить ((
    Сказано человек не смотрел игры сборов
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 22.02.2020 16:16
    -4
    Есть Дуэлунд и Вербич и остальные уровня Ворсклы
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 22.02.2020 16:16
    -6
    Есть Дуэлунд и Вербич и остальные уровня Ворсклы
    Ссылка
    Andrew
    online
      Andrew, 22.02.2020 16:13
    -2
    Смотря на состав Динамо, появилось ощущение, что 80% это игроки среднего класса, ничем не лучше по уровню от игроков Зори или Десны.
    Странно что креативные парни, как Шапаренко в центре или Де Пена на фланге остались в запасе. Наверное установка на игру много бегать, а не творить ((
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 22.02.2020 16:11
    +3
    Вперед Динамо!!! Харьков с вами!!!
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 22.02.2020 16:49
    +3
    serge_kr, 22.02.2020 16:47
    Еще один клон Жеки, ты даунье найди хоть один пост где я говорил что я с Харькова, за Шахтер болеют по всей Украине!
    Это понятно. Ведь ссыкливые беженцы из бамбаса, как крысы, разбежались по всей Украине. Теперь и гадят по всей стране, любители рускага мира
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 22.02.2020 16:11
    +3
    Вперед Динамо!!! Харьков с вами!!!
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 22.02.2020 16:56
    +2
    serge_kr, 22.02.2020 16:47
    Еще один клон Жеки, ты даунье найди хоть один пост где я говорил что я с Харькова, за Шахтер болеют по всей Украине!
    Шлак презирают и освистывают по всей Украине за откровенную анти украинскую позицию. И вообще, настоящих фанов у шлака нет, как и сама команда шахтар - это фикция
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 22.02.2020 16:59
    +1
    serge_kr, 22.02.2020 16:54
    Смотрю на стадион даже дети не захотели прийти, пусто как на кладбище, вот это уровень
    Уровень, это когда на матчи шлака приходят по полторы тысячи человек. А у Динамо самая большая посещаемость в Украине. Давай, рассказывай, что бедному шлаку приходится кочевать по всей Украине
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 22.02.2020 16:57
    +1
    serge_kr, 22.02.2020 16:47
    Еще один клон Жеки, ты даунье найди хоть один пост где я говорил что я с Харькова, за Шахтер болеют по всей Украине!
    И опять ты , дебилушка косноязычная , ошибся ... Бамбасян чмырят на по всей Украине. Твои ржавые кумиры должны играть там , название города которого они носят - Донецке ... а если не могут , если из презедентишка , напёрсточник , умеет лишь гудеть , то пускай переименовывают клубец в Донецк Мариуполь или Харьков ... Хотя харьковчане быстро объяснят рыжему недоразумению , что в этом городе может быть лишь один клуб - Металлист ...так что закрыл бамбасянский ротик и бегом подыскивать место для бомжей 🤣🤣🤣
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.02.2020 16:16
    +1
    Andrew, 22.02.2020 16:13
    Смотря на состав Динамо, появилось ощущение, что 80% это игроки среднего класса, ничем не лучше по уровню от игроков Зори или Десны.
    Странно что креативные парни, как Шапаренко в центре или Де Пена на фланге остались в запасе. Наверное установка на игру много бегать, а не творить ((
    Сказано человек не смотрел игры сборов
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 22.02.2020 16:49
    0
    С вратарями у нас беда. На данный момент, сильного стража ворот у Динамо нет. Что Бущан что Бойко - ни о чём...
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 22.02.2020 16:42
    0
    serge_kr, 22.02.2020 16:21
    Жекаклоун хватит претворяться что ты с Харькова
    Кротохорь, уж кто претворяется , что он из Харькова, то это только ты 🤣🤣🤣правда получается у тебя это крайне похабно - бамбасянское дерьмо так и лезет из мутировавшей зверушки 🤣🤣🤣
    Ссылка
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