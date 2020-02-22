ВИДЕО. Артем Кравец забил 5-й гол за Кайсериспор в сезоне

Украинский форвард уверенно сыграл на добивании

  • 22.02.2020 14:54
  • 2068 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Артем Кравец забил 5-й гол за Кайсериспор в сезоне
© kayserispor.org.tr

Форвард Артем Кравец отличился голом в матче чемпионата Турции, забив мяч в игре с «Коньяспором».

Украинец воспользовался ошибкой вратаря и сыграл на добивании. Для Кравца это 5-й гол в сезоне в составе «Кайсериспора».

Команда находится в зоне вылета.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    JohnNeuman
      JohnNeuman, 22.02.2020 15:46
    0
    Красава, все по нашему, с носока падающего вратаря добил.
    Ссылка
    JohnNeuman
      JohnNeuman, 22.02.2020 15:46
    0
    Красава, все по нашему, с носока падающего вратаря добил.
    Ссылка
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