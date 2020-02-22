ВИДЕО. Артем Кравец забил 5-й гол за Кайсериспор в сезоне

Форвард Артем Кравец отличился голом в матче чемпионата Турции, забив мяч в игре с «Коньяспором».
Украинец воспользовался ошибкой вратаря и сыграл на добивании. Для Кравца это 5-й гол в сезоне в составе «Кайсериспора».
Команда находится в зоне вылета.
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Источник — Sport.ua
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