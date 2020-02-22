Новичок Бенито помог Динамо U-21 обыграть Ворсклу

Команда возобновила чемпионат с победы

  • 22.02.2020 14:16
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  • 1 комментарий
Новичок Бенито помог Динамо U-21 обыграть Ворсклу
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» U-21 в матче молодежного чемпионата справилось с «Ворсклой» со счетом 3:2. Голы забивали Мащенко, Цитаишвили, а также новичок киевлян Бенито.

Форвард лишь недавно подписал с клубом контракт и провел сборы с молодежной командой киевлян.

«Динамо» - «Ворскла» - 3:2
Голы: Мащенко (47), Бенито (63), Цитаишвили (66) - Мкомала (15), Семилет (86)

«Динамо»: Нещерет, Скорко, Сирота (Романчук, 62), Вивчаренко, Забарный, Белошевский (к), Надольский (Волошин, 83), Андриевский, Шулянский (Бенито, 62), Сухоручко (Мащенко, 21), Цитаишвили.

«Ворскла»: Фесюн, Быков (Куценко, 70), Дубко, Павлюк, Гарсия, Мельничук (Семилет, 64), Челдин (к), Стрижак (Гаджук, 80), Мамро (Билый, 46), Кравчук, Мкомала (Лыга, 46).

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 22.02.2020 14:20
    -2
    Крутой этот Бенито! В составе нет, а гол все равно забил
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