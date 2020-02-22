Новичок Бенито помог Динамо U-21 обыграть Ворсклу

«Динамо» U-21 в матче молодежного чемпионата справилось с «Ворсклой» со счетом 3:2. Голы забивали Мащенко, Цитаишвили, а также новичок киевлян Бенито.

Форвард лишь недавно подписал с клубом контракт и провел сборы с молодежной командой киевлян.

«Динамо» - «Ворскла» - 3:2

Голы: Мащенко (47), Бенито (63), Цитаишвили (66) - Мкомала (15), Семилет (86)

«Динамо»: Нещерет, Скорко, Сирота (Романчук, 62), Вивчаренко, Забарный, Белошевский (к), Надольский (Волошин, 83), Андриевский, Шулянский (Бенито, 62), Сухоручко (Мащенко, 21), Цитаишвили.

«Ворскла»: Фесюн, Быков (Куценко, 70), Дубко, Павлюк, Гарсия, Мельничук (Семилет, 64), Челдин (к), Стрижак (Гаджук, 80), Мамро (Билый, 46), Кравчук, Мкомала (Лыга, 46).