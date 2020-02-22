«Арсенал» не проигрывает с конца минувшего года и чувствует себя относительно неплохо. Правда, обилие ничейных результатов отбросило команду в середину таблицы чемпионата Англии, откуда добраться до зоны Лиги чемпионов будет непросто, даже учитывая вероятную еврокубковую дисквалификацию «Манчестер Сити».
Февраль складывается для команды Микеля Артеты отлично, и к победе над «Ньюкаслом» лондонцы добавили непростой выездной успех в игре с «Олимпиакосом» в Лиге Европы.
Теперь команде предстоит достаточно сложный тест в виде «Эвертона» Карло Анчелотти. При опытном наставнике ливерпульцы не проигрывают с 1-го января, а в чемпионате «Эвертон» сейчас опережает «Арсенал» на 2 очка и занимает 9-е место.
Соперники находятся в более-менее равной форме, и сейчас сложно выделить фаворита, но небольшое преимущество отдадим хозяевам.
23 февраля, воскресенье
|«Арсенал» — «Эвертон»
|Лондон. Начало - в 18:30
|ТВ-трансляция на телеканале Сетанта
|Прогноз Sport.ua — 2:1
Источник — Sport.ua
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