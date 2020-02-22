Арсенал - Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Обе команды давно не проигрывали

  • 22.02.2020 23:50
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Арсенал - Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Skysports.com

«Арсенал» не проигрывает с конца минувшего года и чувствует себя относительно неплохо. Правда, обилие ничейных результатов отбросило команду в середину таблицы чемпионата Англии, откуда добраться до зоны Лиги чемпионов будет непросто, даже учитывая вероятную еврокубковую дисквалификацию «Манчестер Сити».

Февраль складывается для команды Микеля Артеты отлично, и к победе над «Ньюкаслом» лондонцы добавили непростой выездной успех в игре с «Олимпиакосом» в Лиге Европы.

Теперь команде предстоит достаточно сложный тест в виде «Эвертона» Карло Анчелотти. При опытном наставнике ливерпульцы не проигрывают с 1-го января, а в чемпионате «Эвертон» сейчас опережает «Арсенал» на 2 очка и занимает 9-е место.

Соперники находятся в более-менее равной форме, и сейчас сложно выделить фаворита, но небольшое преимущество отдадим хозяевам.

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23 февраля, воскресенье

«Арсенал» — «Эвертон»
Лондон. Начало - в 18:30
ТВ-трансляция на телеканале Сетанта
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Источник — Sport.ua

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