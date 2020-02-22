«Арсенал» не проигрывает с конца минувшего года и чувствует себя относительно неплохо. Правда, обилие ничейных результатов отбросило команду в середину таблицы чемпионата Англии, откуда добраться до зоны Лиги чемпионов будет непросто, даже учитывая вероятную еврокубковую дисквалификацию «Манчестер Сити».

Февраль складывается для команды Микеля Артеты отлично, и к победе над «Ньюкаслом» лондонцы добавили непростой выездной успех в игре с «Олимпиакосом» в Лиге Европы.

Теперь команде предстоит достаточно сложный тест в виде «Эвертона» Карло Анчелотти. При опытном наставнике ливерпульцы не проигрывают с 1-го января, а в чемпионате «Эвертон» сейчас опережает «Арсенал» на 2 очка и занимает 9-е место.

Соперники находятся в более-менее равной форме, и сейчас сложно выделить фаворита, но небольшое преимущество отдадим хозяевам.

23 февраля, воскресенье