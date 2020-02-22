Александр ИЩЕНКО: «Легкой прогулки для Шахтера с Десной не будет»

Специалист поделился ожиданиями от матча 19-го тура УПЛ

  • 22.02.2020 12:02
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Александр ИЩЕНКО: «Легкой прогулки для Шахтера с Десной не будет»
© Динамомания. Александр Ищенко

Заслуженный тренер Украины Александр Ищенко поделился мнением о матче «Шахтера» и «Десны» в 19-м туре чемпионата Украины.

«Не думаю, что у «горняков» будут функциональные проблемы, связанные с недавним матчем против «Бенфики». У «Шахтера» большой кадровый потенциал. Команда сможет заменить тех, кто устал и не почувствует большой разницы. У «горняков» есть  целая обойма футболистов для ротации.

Тем не менее, «Десна» тоже заставила с собой считаться. Команда находится в верхней части турнирной таблицы, опытная, тактически подготовленная, поэтому легкой прогулки у «Шахтера» в Харькове не будет», - сказал Ищенко.

Матч «Шахтер» - «Десна» состоится 23 февраля в Харькове. Начало в 17:00.

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Источник — zbirna.com

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