Лион выиграл в гостях у Меца и приблизился к зоне еврокубков

21 февраля прошли 2 матча 26-го тура чемпионата Франции. «Лион» выиграл в гостях у «Меца» (2:0) и приблизился к зоне еврокубков (6 место, 37 очков). «Ницца» и «Брест» завершили матч результативной ничьей со счетом 2:2.
Францию в самом престижном еврокубке будут представлять три команды. «ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции (62 очка), далее идут «Марсель» (52), «Ренн» (41), «Лилль» (40), «Монако» (38).
Лига 1. 26-й тур
«Ницца» – «Брест» – 2:2
Голы: Унас, 23, Дольберг, 33 – Грандсір, 45, Данте, 53 (автогол).
«Мец» – «Лион» – 0:2
Голы: Дембеле, 45+7, Ауар, 90+3.
Удаление: Диалло, 82.
Турнирная таблица Лиги 1
Источник — Sport.ua
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