Лион выиграл в гостях у Меца и приблизился к зоне еврокубков

21 февраля прошли 2 матча 26-го тура чемпионата Франции. «Лион» выиграл в гостях у «Меца» (2:0) и приблизился к зоне еврокубков (6 место, 37 очков). «Ницца» и «Брест» завершили матч результативной ничьей со счетом 2:2.

Францию в самом престижном еврокубке будут представлять три команды. «ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции (62 очка), далее идут «Марсель» (52), «Ренн» (41), «Лилль» (40), «Монако» (38).

Лига 1. 26-й тур

«Ницца» – «Брест» – 2:2

Голы: Унас, 23, Дольберг, 33 – Грандсір, 45, Данте, 53 (автогол).

«Мец» – «Лион» – 0:2

Голы: Дембеле, 45+7, Ауар, 90+3.

Удаление: Диалло, 82.

Турнирная таблица Лиги 1